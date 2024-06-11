Работу гидов по новым правилам обсудили в Брянской облдуме

Работу гидов по новым правилам с 1 июля обсудили в Брянской облдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседание комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту обсудили работу по новым правилам гидов и экскурсоводов. Так, с 1 июля эти специалисты туристической сфере не смогут работать без аттестации.

В Брянской области профессиональную переподготовку прошли более 80 человек. Почти половина из них уже получили лицензии. Подтверждать документ нужно каждые пять лет. Заседания аттестационной комиссии в регионе проходят каждый квартал.