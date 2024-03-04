Работу системы оповещения проверят в Брянске
Работу системы оповещения по сетям теле- и радиовещания проверят в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
На среду, 6 марта, в Брянске запланирована техническая проверка системы централизованного и экстренного оповещения населения о чрезвычайной ситуации. с 10.35 до 10.56 часов сигнал «Техническая проверка» пройдёт по сетям радиовещания «Радио Россия», «Радио Маяк». Также в эфире Первого канала, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятого канала, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР и ТВ Центр запустят видеоролик «Техническая проверка».
В городе могут быть включены сирены. Мероприятия проходят по Плану, утверждённому губернатором Брянской области.
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