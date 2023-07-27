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Разукомплектованные машины запретят оставлять во дворах Брянска

2023, 27 июля 17:38 Общество
Разукомплектованные машины запретят оставлять во дворах Брянска
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Разукомплектованные машины и электросамокаты запретят оставлять на улицах Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе городского Совета депутатов. 

На 45-м заседание Брянского городского Совета народных депутатов народные избранники поддержали внесение изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории областного центра. Речь шла о брошенных и разукомплектованных автомобилях. Теперь их запрещено оставлять во дворах и в общественных местах. Порядок выявления, перемещения и утилизации такого определят специалисты городской администрации. 

Также депутаты предлагают запретить размещать пункты проката электросамокатов без разрешения на использование земельных участков. Также нельзя будет и оставлять СИМы вне установленных мест парковки.

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