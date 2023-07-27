Разукомплектованные машины запретят оставлять во дворах Брянска

Разукомплектованные машины и электросамокаты запретят оставлять на улицах Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе городского Совета депутатов.

На 45-м заседание Брянского городского Совета народных депутатов народные избранники поддержали внесение изменений в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории областного центра. Речь шла о брошенных и разукомплектованных автомобилях. Теперь их запрещено оставлять во дворах и в общественных местах. Порядок выявления, перемещения и утилизации такого определят специалисты городской администрации.

Также депутаты предлагают запретить размещать пункты проката электросамокатов без разрешения на использование земельных участков. Также нельзя будет и оставлять СИМы вне установленных мест парковки.