Редкая черепаха живёт рядом с брянским мусорным полигоном

Экологи брянского регоператора обнаружили рядом с полигоном ТКО редкую болотную черепаху. Об этом сообщили в группе компании «Чистая планета» в ВКонтакте.

Специалисты регоператира проводили мониторинг состояния окружающей среды рядом с мусорным полигоном в посёлке Большое Полпино. Экологи брали пробы почвы, воды и воздуха. Неожиданной находкой стала редкая болотная черепаха.

«Примечательно, что эти существа обитают только в экологически чистой среде. Поэтому наша встреча с ней говорит о том, что рядом с брянским полигоном ТКО окружающая среда находится в полном порядке», – рассказала главный эколог компании Татьяна Корытина.