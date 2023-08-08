Редкий препарат из плазмы крови делают в Брянской области

Редкий препарат из плазмы крови «Альбумин» производят в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянская областная станция переливания крови, в числе немногих в России, делает лекарство «Альбумин, раствор для инфузий 10%». Препарат производят из плазмы крови человека. Он содержит 98% альбумина и 2% глобулинов.

«Альбумин» используют при, ожогах, гипоальбуминемии у больных с опухолями, при тяжелых гнойновосполительных процессах.

Больницы региона полностью обеспечены этим лекарственным препаратом.