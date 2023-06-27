Региональное казначейство возглавила Оксана Беляева

«Проведение государственной бюджетной политики, повышение оперативности в финансировании государственных программ в Брянской области, контроль за поступлением, целевым и экономным расходованием средств государственной казны на территории Брянской области — это задачи, которые выполняет система органов казначейства. Она включает в себя помимо областного Управления 17 территориальных отделов по городам и районам области», – подчеркнул Александр Богомаз.

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