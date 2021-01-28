Региональный коронавирусный оперштаб рассказал брянцам о планах по вакцинации россиян и новых препаратах

Новые вакцины от коронавируса поступят в оборот в марте и апреле.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса по Брянской области распространил в своих коммуникационных каналах инфорграфику, которая рассказывает о планах по вакцинации от инфекции в началах страны и сроках ввода в оборот новых вакцин от коронавируса.

Сейчас все, кто решил участвовать в вакцинации, в том числе и на Брянщине получают инъекции двумя компонентами препарата «Спутник V»., разработанная НИЦ им. Гамалеи С марта в оборот должна поступить вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектро», а с апреля — «КовиВак» центра им. Чумакова.

В масштабах страны вакцинацию прошли уже более 1 млн человек. Всего же планируется привить 60% населения России — 68,6 млн человек. С достижением этого барьера в стране должен сформироваться коллективный иммунитет к инфекции, который позволит одолеть коронавирус.