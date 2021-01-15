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Рейсы из Брянска в Краснодар и Сочи отменили из-за циклона

2021, 15 января 13:50 Общество
Рейсы из Брянска в Краснодар и Сочи отменили из-за циклона
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Рейсы из Краснодара и Сочи в Брянск и в обратном направлении, которые должны были состояться в пятницу, были отменены. Как сообщается в неофициальной группе брянского аэропорта во ВКонтакте, причиной отмены стал сильный снегопад в Краснодаре.

Позже комментаторы сообщили, что мощный циклон накрыл весь юг России, и самолеты не могут вылететь не только из Краснодара, но и Ростова.

Пассажирам советуют обращаться с службе организации перевозок, где их устроят в гостиницу, а в ней — обеспечат питанием.

Одна из участниц группы пишет, что должна была сегодня лететь в отпуск в Сочи. Но из-за отмены рейса была вынуждена вернуться домой.

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