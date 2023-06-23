Ремонт брянского госпиталя для ветеранов войн закончат в сентябре

Капитальный ремонт в Брянского областного госпиталя для ветеранов войн планируют закончить в сентябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Брянский губернатор проверил ход ремонта Брянского областного госпиталя для ветеранов войн. Это первые масштабные работы по преображению медучреждения с момента его открытия 20 лет назад. На работы из областного бюджета направили 200 миллионов рублей.

«В здании полностью проведена замена кровли, окон, канализации, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции, завершаются отделочные работы. Когда в этой части стационара будет все готово, госпиталь сможет снова принимать пациентов, которые пока проходят лечение в клинико-диагностическом центре и больнице №4», – уточнил глава региона.

Подрядчик планирует закончить ремонт в срок – к сентябрю этого года. Но работы на этом не завершатся.

«Следующий этап — это капитальный ремонт второго крыла стационара, поликлиники и фасада здания. На это нужны дополнительные средства из областного бюджета. Дал поручение пересмотреть сметы, которые были подготовлены два года назад и требуют корректировки, и выделить каждый из объектов отдельно. Оценим и будем принимать решение, какие работы вести дальше в первую очередь», – подчеркнул Александр Богомаз.