Ремонт двора в Брянске отметили праздником и сладостями

Ремонт двора на улице Орловской в Брянске отметили праздником для детей и чаепитием со сладостями. Об этом сообщили в городской администрации.
Во обновлённом дворе дома №30 по улице Орловской в Брянске прошёл праздник. Поводом стало благоустройство территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». Инициатором модернизации двора стали сами жители. На территории уложили новый асфальт, а также установили игровые и спортивные площадки.
Глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова поблагодарила жителей, а также попросила детей бережно относиться к оборудованию. Она вручила благодарности Бежицкой районной администрации активу жильцов и управляющей компании.
Для всех участников пришли эстафеты, танцевальные флэшмобы и игры. Творческие коллективы Центра внешкольной работы подготовили концерт. Участники конкурсов получили призы.Также всех гостей ждал «сладкий стол» с горячими кофе и чаем.
07.11.2023 16:24
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
В связи с сокращением светового дня и наступлением неблагоприятных погодных условий, ухудшающих видимость на дорогах, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах в Смоленской области. В рамках профилактической акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 7 по 20 ноября, будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП в местах пересечения автомобильных и
01.11.2023 13:47
Век бабушки Октябрины
Ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей. Со знаменательной датой дорогого юбиляра Октябрину Андреевну Кононенко, жительницу Десногорска, поздравил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Октябрина Андреевна — человек-история, гордость Смоленской области и Десногорска. Она родилась 29 октября 1923 года в Новочеркасске Ростовской области. Восемнадцатилетней девушкой в мае 1942-го добровольцем ушла на фронт и воевала до
01.11.2023 13:26
Рославльскому вагоноремонтному заводу — 155 лет
Акционерное общество является одним из лидеров отрасти в России. 27 октября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов посетил АО «Рославльский вагоноремонтный завод», которому исполнилось 155 лет. Акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» является одним из старейших промышленных предприятий и одним из лидеров отрасти в России. Многие годы занимает достойные позиции по объёму производимой продукции.