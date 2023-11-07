Ремонт двора в Брянске отметили праздником и сладостями

Ремонт двора на улице Орловской в Брянске отметили праздником для детей и чаепитием со сладостями. Об этом сообщили в городской администрации.

Во обновлённом дворе дома №30 по улице Орловской в Брянске прошёл праздник. Поводом стало благоустройство территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». Инициатором модернизации двора стали сами жители. На территории уложили новый асфальт, а также установили игровые и спортивные площадки.

Глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова поблагодарила жителей, а также попросила детей бережно относиться к оборудованию. Она вручила благодарности Бежицкой районной администрации активу жильцов и управляющей компании.

Для всех участников пришли эстафеты, танцевальные флэшмобы и игры. Творческие коллективы Центра внешкольной работы подготовили концерт. Участники конкурсов получили призы.Также всех гостей ждал «сладкий стол» с горячими кофе и чаем.