Ремонт разрушенного взрывом бойлера дома в Брянске затянулся

Ремонт затянулся в разрушенном взрывом бойлера дом №2 на улице 11 лет Октября в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Заместители главы администрации Брянска Сергей Антошин и Станислав Кошарным незапланированно приехали в двухэтажку №2 на улице 11 лет Октября. Но строителей они там не обнаружили. Не оказалось на втором этаже дома и нового потолка, полов и перегородок. Хотя восстановить общедомовое имущество рабочие должны до 1 сентября.

«Скоро дети приедут из лагерей, им надо подготовиться к новому учебному году. Люди ждут возвращения домой. А мы еще толком ничего не сделали! Я нашел предпринимателей, которые готовы заняться ремонтом квартир. Но мы их тормозим! Дети должны жить дома, а не во временных помещениях!» — подчеркнул Сергей Антошин.

Контроль за восстановлением дома вице-мэр возложил на главу Володарского района и городской комитет ЖКХ.

Напомним, дом № 2 по улице 11 лет Октября по предварительной версии пострадал при взрыве бойлера в одной из квартир. Серьезные повреждения получили четыре помещения.

Брянская городская администрация выделила на ремонт общедомового имущества из 2 650 000 рублей. А предприниматели пообещали помочь с ремонтом квартир.