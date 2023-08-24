Ремонт разрушенного взрывом бойлера дома в Брянске затянулся

Ремонт затянулся в разрушенном взрывом бойлера дом №2 на улице 11 лет Октября в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Заместители главы администрации Брянска Сергей Антошин и Станислав Кошарным незапланированно приехали в двухэтажку №2 на улице 11 лет Октября. Но строителей они там не обнаружили. Не оказалось на втором этаже дома и нового потолка, полов и перегородок. Хотя восстановить общедомовое имущество рабочие должны до 1 сентября.
«Скоро дети приедут из лагерей, им надо подготовиться к новому учебному году. Люди ждут возвращения домой. А мы еще толком ничего не сделали! Я нашел предпринимателей, которые готовы заняться ремонтом квартир. Но мы их тормозим! Дети должны жить дома, а не во временных помещениях!» — подчеркнул Сергей Антошин.
Контроль за восстановлением дома вице-мэр возложил на главу Володарского района и городской комитет ЖКХ.
Напомним, дом № 2 по улице 11 лет Октября по предварительной версии пострадал при взрыве бойлера в одной из квартир. Серьезные повреждения получили четыре помещения.
Брянская городская администрация выделила на ремонт общедомового имущества из 2 650 000 рублей. А предприниматели пообещали помочь с ремонтом квартир.
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