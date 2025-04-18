Ремонт трассы стартовал в Мглинском районе

11,5 километра трассы начали ремонтировать рабочие в Мглинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Мглинском районе стартовал ремонт трассы Мглин-Старая Романовка-Разрытое. Подрядчик приводит в порядок 11,5 километра дороги.

Специалисты применяют инновационный метод холодной регенерации — ресайклинг. Старое покрытие фрезеруют специальными машинами, где оно измельчается и смешивается со связующими материалами. Однородное и износостойкое асфальтобетонное покрытие укладывают на проезжую часть.

Работы на этом участке трассы завершат в текущем году.