Ремонт улицы Красных Партизан в Брянске назвали эталонным

Директор Центра реабилитации инвалидов оценила ремонт улицы Красных Партизан в Брянске как эталонный. Об этом сообщили в городской администрации.
Компания «Профдорстрой» закончила комплексное благоустройство улицы Красных Партизан в Фокинском районе областного центра. В порядок привели участок дороги в 960 метров от улицы Чапаева до улицы Севской. Специалисты уложили новый асфальт, сделали широкие тротуары, установили новое светодиодное освещение. Также на дороге поставили ограждение, тактильную плитку и мигающие пешеходные светофоры. Кроме того, подрядчик построил около 200 метров нового тротуара.
«Это — эталонная улица в плане ремонта. Теперь она абсолютно доступна для маломобильных граждан. Пандусы на тротуарах здесь выполнены так, как нам удобно. Эту улицу надо ставить в пример всем подрядчикам — именно так надо ремонтировать дороги», — подчеркнула директор Центра реабилитации инвалидов Ирина Лаврушина.
Подрядчик закончил работу 15 июля, хотя контракт у него до 25 сентября. До августа оформляли строительную документацию.
Улицу Красных Партизан официально примут в эксплуатацию после устранения немногочисленных недостатков. В течение пяти лет она будет на гарантии у подрядчика.
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