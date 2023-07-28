Ремонт улицы Ново-Советская в Брянске закончился на месяц раньше

Подрядчик закончил капремонт улицы Ново-Советская в Брянске на месяц раньше. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске заасфальтировали улицу Ново-Советскую. Грунтовая дорога с ямам, проходящая через частный сектор, осталась в прошлом.

Подрядчик «Брянское ППЖТ» привел в порядок километровый участок от улицы Почтовой до улицы Дальней. Справился он на месяц раньше срока контракта.

На Ново-Советской, помимо асфальтовой дороги с разметкой и искусственными неровностями, появился тротуар, современное освещение, новые дорожные знаки и ливневая канализация с водоотводами.

Комиссия указала подрядчику на слишком высокие пандусы на тротуарах.

«Следует сделать более пологими съезды с самих дорожек, потому что есть разница, на чем на них заезжать — на электрической или инвалидной коляске с ручным приводом. Подрезка бордюров будет способствовать решению проблемы», — отметил председатель регионального отделения всероссийского общества инвалидов Вячеслав БЕЛИН.

Ремонт улицы Ново-Советской обошелся в 30 млн рублей.