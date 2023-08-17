Ремонт улицы Зелёной закончился в Брянске

В Брянске комиссия проверила качество ремонта улицы улицы Зелёной. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске подрядчик ООО «Зеро-Макс» закончил ремонт улицы Зелёной. На участке от улицы Белорусской до перекрестка с Перекопской рабочие уложили новый асфальт, сделали тротуары и добавили фонарей. Освещать дорогу будут энергосберегающие светодиодные лампы. Ремонт приняла межведомственная комиссия.
«Ремонт сделан отлично. Для нас, маломобильных граждан, да и для мам с колясками, новые тротуары и пандусы построены очень хорошо. Выдержаны и углы наклона, и ширина тротуара. Никаких затруднений для проезда нет», — отметила директор «Центра реабилитации инвалидов» Ирина Лаврушина.
Также по просьбе жителей до шести метров специалисты расширили перекресток улиц Зелёной и Белорусской. Там установили новые дорожные знаки.
«Замечаний по ремонту Зелёной у нас немного. На отдельных участках мы нашли небольшое занижение обочин. Подрядчик нам уже пояснил: устранит этот недостаток в течение ближайшей недели», — отметил инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску Кирилл Дугин.
Все замечания подрядчику предстоит устранить в ближайшее время.
16.08.2023 11:59
Кадры для АПК и медицины
Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.
16.08.2023 11:58
К первой работе – первая квартира
На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки
16.08.2023 11:56
Курс на обновление
Какие изменения ждут Велижский район? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие поездки в муниципалитеты Смоленщины, где встречается с местными жителями, знакомится с работой социальных объектов и с реализацией важных проектов. Во время посещения Велижского района Василий Анохин сделал остановку в Велижской детской юношеской спортивной школе, где занимаются 150 воспитанников. По программе «Развитие физической культуры