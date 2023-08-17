Ремонт улицы Зелёной закончился в Брянске

В Брянске комиссия проверила качество ремонта улицы улицы Зелёной. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске подрядчик ООО «Зеро-Макс» закончил ремонт улицы Зелёной. На участке от улицы Белорусской до перекрестка с Перекопской рабочие уложили новый асфальт, сделали тротуары и добавили фонарей. Освещать дорогу будут энергосберегающие светодиодные лампы. Ремонт приняла межведомственная комиссия.

«Ремонт сделан отлично. Для нас, маломобильных граждан, да и для мам с колясками, новые тротуары и пандусы построены очень хорошо. Выдержаны и углы наклона, и ширина тротуара. Никаких затруднений для проезда нет», — отметила директор «Центра реабилитации инвалидов» Ирина Лаврушина.

Также по просьбе жителей до шести метров специалисты расширили перекресток улиц Зелёной и Белорусской. Там установили новые дорожные знаки.

«Замечаний по ремонту Зелёной у нас немного. На отдельных участках мы нашли небольшое занижение обочин. Подрядчик нам уже пояснил: устранит этот недостаток в течение ближайшей недели», — отметил инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску Кирилл Дугин.

Все замечания подрядчику предстоит устранить в ближайшее время.