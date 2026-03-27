Режим «Повышенная готовность» введён в Брянске из-за паводка

2026, 27 марта 10:53

Режим «Повышенная готовность» ввели в Брянске из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Исполняющий обязанности главы администрации города Брянска Николай Голубокий подписал постановление о введении в областном центре режим «Повышенная готовность». Это связано с повышением уровня воды в реках Десна и Болва, что приводит к затоплению пойменных территорий. Существует угроза затопления жилых домов. Режим действует до особого распоряжения.

В состоянии готовности находятся силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В случае угрозы затопления жители получат смс-сообщения. К приёму эвакуируемого населения готовы пункты временного размещения.