Ригель последней опоры бетонирую строители на мосту в Брянске

Ригель последней опоры бетонирую строители на Славянском мосту в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На новом Славянском мосту в областном центре подрядчик «Мостремстрой» завершил бетонирование половину арматурного каркаса ригеля опоры №7. Теперь рабочие монтируют опалубку на второй части. На этой неделе они планируют поднять оставшийся арматурный каркас.

На бетонирование всего ригеля потребуется около 80 кубометров бетона. После набора прочности пролёт начнут закрывать балками. Их уже уложено 144 из 198 штук.

Строителям может помешать весеннее половодье. Уровень воды в Десне в районе Славянского моста за неделю поднялся на 40 см — до 160 см.