Роспотребнадзор отменил все ковидные ограничения

Решение принято в связи с устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса.

Роспотребнадзор приостановил действие ковидных ограничений, в том числе запрета на работу общепита в ночное время и других мер. Решение принято в связи с устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса.

В течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания – 93% – протекают в легкой форме в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно.

При этом, отметили в ведомстве, значительный подъем заболеваемости, вызванный штаммом «Омикрон», в летние месяцы маловероятен.

При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено.