Руководить Общественной палатой Брянской области вновь будет Валерий Родоманов

Валерий Родоманов вновь избран председателем Общественной палатой Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Общественная палата Брянской области шестого созыва провела первое заседание. В её состав вошли 60 человек: ученые, предприниматели, политики, экономисты, представители сферы образования и культуры, руководители волонтерских, патриотических и ветеранских организаций. Их полномочия продлятся три года.

«Считаю, что в новый состав Общественной палаты избраны авторитетные, уважаемые люди. У каждого из вас большой опыт в общественной деятельности, который сегодня так необходим для нашей Брянской области, для нашего гражданского общества. Я хочу напомнить о том, что оказанное вам доверие – это колоссальная ответственность», – обратился к новому составу губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Председателем по рекомендации главы региона был избран руководитель Общественной палаты пятого созыва Валерий Родоманов. А представителем в Общественную палату России от региона стала Лидия Ермакова. Она также не первый год занимает эту должность.