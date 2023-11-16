Руководитель брянского ансамбля участвует во Всероссийском фестивале

Руководитель брянского ансамбля «Макоша» участвует во Всероссийском фестивале. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Всероссийский молодёжный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций» проходит в Коломне Московской области. В нём участвуют 100 человек из 30 регионов России, прошедших конкурсный отбор. В их числе руководитель народного фольклорного ансамбля «Макоша» брянского центра «Народное творчество» Ольга Алексашкина.

Ольга выступит с докладом «Творческий проект фольклорной деревни «Живые традиции Брянщины» на круглом столе о популяризации этнокультурного достояния. Кроме того, она исполнит традиционные песни на концерте фестиваля.