Руководитель брянского ансамбля участвует во Всероссийском фестивале
Руководитель брянского ансамбля «Макоша» участвует во Всероссийском фестивале. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Всероссийский молодёжный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций» проходит в Коломне Московской области. В нём участвуют 100 человек из 30 регионов России, прошедших конкурсный отбор. В их числе руководитель народного фольклорного ансамбля «Макоша» брянского центра «Народное творчество» Ольга Алексашкина.
Ольга выступит с докладом «Творческий проект фольклорной деревни «Живые традиции Брянщины» на круглом столе о популяризации этнокультурного достояния. Кроме того, она исполнит традиционные песни на концерте фестиваля.
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