Руководитель брянского ансамбля записала саундтреки к новому сериалу

Услышать песни в исполнении землячки брянцы могут в сериале «Угрюм-река», показ которого на днях стартовал на Первом канале.

Руководитель фольклорного ансамбля «Макоша» из Брянска Ольга Алексашина исполнила несколько фольклорных музыкальных фрагментов для телесериала Первого канала «Угрюм-река», показ которого стартовал на Первом 9 марта.

Как сообщает региональный департамент культуры, Алексашину авторы картины привлекли в съемочную группу как консультанта по фольклору. А заодно использовали и ее профессиональные навыки по части исполнения народных мелодий.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Персильд, Александр Балуев и Александр Горбатов.