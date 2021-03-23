Руководитель брянской строительной фирмы оштрафован на 10 тысяч

По информации прокуратуры Советского района Брянска, в строительной организации ООО «Монолит-Строй» выплата зарплаты работникам производилась в предприятии с нарушением установленной законом периодичности – всего 1 раз в месяц.

По постановлению прокуратуры руководитель предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.