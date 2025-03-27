Руководитель «Новых людей» поздравил начальника брянского Управления Росгвардии

27 марта отмечают День войск национальной гвардии Российской Федерации. С профессиональным праздником начальника брянского Управления Росгвардии Ивана Ванчугова и сотрудников ведомства поздравил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Горелов.

«Под Вашим руководством Управление Росгвардии по Брянской области достойно выполняет важнейшие задачи по обеспечению безопасности граждан и защите конституционного порядка. Ваш профессионализм, преданность делу и верность присяге служат примером для всего личного состава», – подчеркнул Сергей Горелов.

Он пожелал росгвардейцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, твердости духа и новых успехов в ответственной службе.

«Пусть рядом всегда будут надежные соратники и верные друзья, а в семьях царят любовь, гармония и благополучие! Пусть служба сотрудников Росгвардии и впредь способствует процветанию и безопасности нашего региона и всей России!» – заключил Сергей Горелов.