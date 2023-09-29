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Руководители предприятий посёлка Белые Берега получили медали

2023, 29 сентября 08:31 Общество
Руководители предприятий посёлка Белые Берега получили медали
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Памятные медали получили руководители предприятий посёлка Белые Берега. Об этом сообщили в мэрии Брянска. 

В администрации Фокинского района областного центра чествовали руководителей предприятий посёлка Белые Берега. Глава района Александр Гаврилов вручил семерым директорам памятные медали «80 лет освобождения города Брянска.1943-2023». Гаврилов отметил их вклад в социальные, культурные и образовательные мероприятия.

«Эти люди создают положительное мнение в обществе о социально ответственном бизнесе», — подчеркнул Александр Гаврилов.

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