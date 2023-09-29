Руководители предприятий посёлка Белые Берега получили медали

В администрации Фокинского района областного центра чествовали руководителей предприятий посёлка Белые Берега. Глава района Александр Гаврилов вручил семерым директорам памятные медали «80 лет освобождения города Брянска.1943-2023». Гаврилов отметил их вклад в социальные, культурные и образовательные мероприятия.

В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60 В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,

На татами — юниоры В Смоленске прошли соревнования дзюдоистов, посвящённые памяти Михаила Егорова. Турнир по дзюдо состоялся в преддверии двух знаменательных дат – 1160-летия со дня основания Смоленска и 80-летия освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Сила духа и тела В соревнованиях приняли участие 250 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из регионов ЦФО, Республики Беларусь, а также

В Вяземском районе проходит Вахта Памяти Очередная масштабная поисковая экспедиция на смоленской земле объединила 250 бойцов поисковых отрядов из разных российских регионов и Республики Беларусь. 23 сентября 2023 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов принял участие в открытии Вахты Памяти в Вяземском районе. На второй день работы поисковики по традиции собрались на открытие завершающей сезон Вахты Памяти у «времянки» —