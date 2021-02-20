Рухнувшую крышу дворца «Пересвет» в Брянске починят за федеральные деньги

Средства направят уже в этом году.

19 февраля в Министерстве спорта РФ в Москве прошла рабочая встреча первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова и врио заместителя губернатора Николая Лучкина.

Как сообщает региональное правительство, стороны обсудили капитальную реконструкцию крыши в Ледовом дворце «Пересвет».

Напомним, 12 февраля, не выдержав скопления снега, крыша дворца значительно просела. 15 детей и 20 человек персонала были эвакуированы. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура.

Азат Кадыров отметил, что в случае предоставления регионом проектной документации в вопрос о выделении средств федерального бюджета будет рассмотрен в ближайшее время. Деньги направят в Брянскую область уже в этом году.