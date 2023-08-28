Рюкзаки подарили брянским школьникам в преддверии 1 сентября

65 брянских школьников Советского района получили рюкзаки в преддверии 1 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В преддверии нового учебного года в Брянска прошла акция «Мой школьный портфель». В ее рамках неравнодушные жители помогли собраться в школу детям в трудной жизненной ситуации.

Так, в парке имени А.К. Толстого прошел праздник. В развлекательной программе поучаствовали 19 будущих первоклассников и 46 учащихся школ Советского района. Им и вручили портфели с подарочными наборами для успешной учебы.