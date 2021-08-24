С 1 сентября маршрутки в Брянске будут отслеживать в онлайн-режиме

Владельцев коммерческих маршрутов призвали немедленно подключиться к навигационной системе.

На рабочей встрече с коммерческими перевозчиками в Брянской городской администрации владельцев маршрутов призвали незамедлительно подключиться к Региональной навигационно-информационной системе, чтобы обеспечить полноценную передачу данных о местонахождении транспорта. Это позволит видеть маршрутки в режиме реального времени и контролировать их движение, сообщает мэрия.

Представитель управления государственного автодорожного надзора напомнил перевозчикам, что с 1 сентября вступает в силу постановление Правительства РФ, где утверждены правила использования аппаратуры спутниковой навигации для перевозки пассажиров.

С этого момента в ходе контрольных рейдов сотрудники УГАДН будут, в частности, контролировать наличие необходимой аппаратуры, позволяющей отслеживать работу маршруток.