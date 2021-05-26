С 29 мая брянцы смогут летать в Симферополь

Сотрудники аэропорта рассказали об изменениях в расписании.

С 29 мая начнутся авиаперелеты по маршруту Брянск – Симферополь. Об этом сообщает группа Международного аэропорта Брянск. Пока авиакомпания «ИрАэро» будет выполнять два рейса в неделю.

29 мая начнутся полеты в Симферополь – также дважды в неделю. 1 июня стартуют чартерные рейсы в Сочи от туроператора Tui – один раз в 10 дней. С этого же дня появится четвертый рейс в Санкт-Петербург – по вторникам – авиакомпании «Азимут».

С 1 июня также откроется авиасообщение с Анапой, с 4 июня – с Геленджиком. Перелеты дважды в неделю будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн».