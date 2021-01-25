С 5 февраля брянцы смогут добраться до Москвы самолетом

Авикомпания S7 будет летать из Брянска в Домодедово пять раз в неделю.

С 5 февраля авиакомпания S7 начнает полеты между Брянском и московским аэропортом Домодедово. Рейсы будут выполнять самолеты «Сухой Суперджет» пять раз в неделю.

Как сообщается в неофициальной группе брянского аэропорта во ВКонтакте, билеты из Брянска в Москву и обратно уже доступны на сайте перевозчика. Цены стартуют от 865 рублей в один конец и 1600 туда и обратно. Перевозка багажа в тариф не включена.

Из Брянска самолет будет отправляться в 14:55 и садиться в Домодедове в 16:05.

Комментаторы публикации во ВКонтакте жалуются на неудобное расписание для тех, кто из Москвы планирует лететь дальше , и то, что в тариф не включен багаж.

С 1 апреля из Брянска открывается также прямое сообщение с Волгоградом. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут» дважды в неделю.