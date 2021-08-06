Город32

С 9 августа в Брянской области возобновят плановую медицинскую помощь

2021, 06 августа 12:45 Общество
С 9 августа в Брянской области возобновят плановую медицинскую помощь
Источник фото

Это решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

Действующие ограничения, по рекомендациям главного санитарного врача Брянской области, продлят. Но с 9 августа плановая медицинская помощь возобновится, также госпитализация в стационар и дневной стационар, плановая стоматологическая помощь и осмотры врачей. 

Брянцы могут проходить медицинские осмотры и диспансеризацию с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. 

Читайте также
Жители Гордеевского района пользовались незаконно добытой водой
06 августа 12:02
Жители Гордеевского района пользовались незаконно добытой водой
В Брянской области подешевели овощи
06 августа 11:35
В Брянской области подешевели овощи
За сутки от коронавируса умерли девять брянцев
06 августа 10:44
За сутки от коронавируса умерли девять брянцев
В Дятьково водитель Opel Astra сбил неизвестного пешехода на «зебре»
06 августа 10:29
В Дятьково водитель Opel Astra сбил неизвестного пешехода на «зебре»

Новости регионов

06.08.2021 10:58
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 1,7 млн тонн в январе-июле
В январе-июле погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,7 млн тонн, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За 7 месяцев 2021 года погружено: – химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+4,2% к январю-июлю 2020 года); – лесных грузов – 51,7 тыс. тонн (рост в 2,4
06.08.2021 10:56
Железнодорожный переезд 379 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 9 и 10 августа на время ремонта
9 и 10 августа (с 07:00 до 18:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 379 км, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться железнодорожным переездом 372 км в районе
05.08.2021 10:40
Более 430 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в первом полугодии 2021 года
ОАО «РЖД», являясь социально ориентированной компанией и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России, перечислила за 6 месяцев 2021 года в бюджет Смоленской области 431,7 млн рублей налоговых отчислений, что на 8% превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Выполнение железнодорожниками своих налоговых обязательств является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в
04.08.2021 16:58
Смоленский оперштаб сообщил о новом графике работы мобильных пунктах вакцинации
Оперативный штаб Смоленской области обновил график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на август 2021 года. Жители Брянской области могут в порядке живой очереди как в будние, так и в выходные дни по удобному для них адресу: Киселёвский рынок. По будням с 16 до 19, по субботам с 10 до 16 часов. «Дворец спорта «Юбилейный».
04.08.2021 15:11
Ни воздуха, ни воды
Жители Ершичей пожаловались на проблемы района. 24 июля 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Ершичском районе. Жители подняли вопросы водоснабжения, экологии и капремонта. Дышать нечем!  Жители села Ершичи рассказали, что не первый год тихую сельскую жизнь омрачает задымление от крупного промышленного предприятия. – Это происходит регулярно – два-три раза
04.08.2021 15:00
Отступает, но не сдаётся
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает находиться в сфере пристального внимания медиков, эпидемиологов и всех смолян. О распространении коронавируса в регионе и темпах вакцинации от COVID-19 говорили члены администрации Смоленской области на очередном рабочем совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как рассказала вице-губернатор Полина Хомайко, несколько последних недель специалисты фиксируют в регионе снижение заболеваемости

Актуальные темы

Происшествия
В Брянске наемники убили таджика, зарезавшего сына экс-чиновника Дагестана
Общество
На реализацию проекта лидера Брянской МГЕР Дарьи Кудиновой выделили 400 тысяч рублей
Политика
Замгубернатора и главврача 4-й больницы Брянска поблагодарили за борьбу с пандемией
Происшествия
Задержаны заказчик и исполнители расправы над таджиком в Брянске
Общество
В Брянске благоустроят сквер имени Рекункова

Новости партнёров

Состоялся семинар в Брянском УФАС России
Состоялся семинар в Брянском УФАС России

27 июля 2021г  в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар  и брифинг посредством видеоконференцсвязи с представителями микрофинансовой организации.

ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов
ВТБ и «Ростелеком» договорились о создании цифровой платформы для подписания и хранения документов

ВТБ и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении Минцифры России системы для выдачи пользователям госуслуг сертификатов электронной подписи.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила более 1,2 млн тонн в январе-июле
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила более 1,2 млн тонн в январе-июле

По оперативной информации, в январе-июле  2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1млн 220 тыс. тонн, что на 16% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский оценил подготовку объектов «Россети Центр» – «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному сезону
Игорь Маковский оценил подготовку объектов «Россети Центр» – «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному сезону

На территории Шебекинского района электрических сетей (РЭС) глава энергокомпании проверил ведение документации сотрудниками района электрических сетей, соблюдение требований производственной безопасности, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования. Особое внимание было уделено условиям труда и отдыха персонала РЭС.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».