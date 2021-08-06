С 9 августа в Брянской области возобновят плановую медицинскую помощь

Это решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Действующие ограничения, по рекомендациям главного санитарного врача Брянской области, продлят. Но с 9 августа плановая медицинская помощь возобновится, также госпитализация в стационар и дневной стационар, плановая стоматологическая помощь и осмотры врачей.

Брянцы могут проходить медицинские осмотры и диспансеризацию с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.