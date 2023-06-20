С брянских УК будут требовать порядок на контейнерных площадках

Управляющие организации Брянска обяжут содержать в порядке контейнерные площадки около многоквартирных домов. Об этом рассказали в городской администрации.

«Мусорный» вопрос обсуждали на заседании Брянской городской администрации. Там собрались представители городского комитета по ЖКХ, муниципального дорожного управления, гендиректор регоператора по сбору ТКО «Чистую планету» Владимир Чашников и операторы по вывозу мусора.

В Брянска расположены 1 134 контейнерные площадки. Мусор вывозят машины регионального оператора «Чистая планета». А вопрос уборки территории вокруг баков остался открытым с 2019 года. Тогда управляющие компании самоустранились от наведения порядка на таких площадках, переложив всю ответственность на регоператора. Хотя собирать деньги с жильцов за содержание контейнерной площадки продолжили.

«Территориально за каждой управляющей компанией закрепили площадки. Бесхозяйственность порождает безответственное отношение по их содержанию. После внесения изменений в законодательство мы сможем строго спрашивать за порядок на контейнерных площадках», — пояснил заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

Теперь управляющие компании Брянска должны будут содержать в чистоте именно площадки и территорию вокруг. Документы горадминистрация подготовила и направила на рассмотрение в горсовет и облдуму. Они должны утвердить поправки в региональное законодательство.