С дорог Брянска вместе со снегом сходит асфальт (ВИДЕО)

В паблике брянских водителей обсуждают дорожное покрытие, которое во время оттепели «тает» вместе со снегом.

Участник сообщества брянских водителей во ВКонтакте опубликовал видеоролики, запечатлившие рассыпающийся асфальт на брянских дорогах.

«На улице АкваДискотека. С каждым днем обстановка все ухудшается, асфальт рассыпается. Спасибо за это национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”, а точнее кто причастен к его реализации. Брянские вводители, накидайте в комменты инфу про совсем убитые участки дорог и улицы которые не выдержали русской погоды. А то, уже поднадоела игра в интуицию, пока колеса не побило большое количество людей, как в прошлом году на Литейном путепроводе», — написал автор публикации.

Комментаторы констатируют, что подобные картины наблюдаются по всему городу.