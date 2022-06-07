С исторических зданий в Брянске исчезли мемориальные доски

Профессор БГИТУ Александр Городков предположил худший вариант развития событий.

Профессор БГИТУ, специалист в области экологии городской среды, природообустройства, ландшафтного проектирования и планирования Александр Городков рассказал об исчезновении мемориальных досок с исторических зданий в Брянске.

«На руинах дома Боровича давно исчезла доска, свидетельствующая о памятнике архитектуры. Но вот и новая пропажа – мемориальная доска памяти Розанова», – сообщил он на своей странице в соцсетях.

«К сожалению, схема уничтожения памятников архитектуры у нас в стране проста и повсеместно универсальна», «Но это же тенденция. И давно. Места для застройки», – отмечают в комментариях подписчики.

Позже Городков выяснил, куда делать мемориальная доска, установленная в честь философа, критика и публициста Василия Розанова.

«Доска нашлась! Снята по распоряжению администрации, причины не названы. Худший вариант – подготовка к сносу исторического здания», – опасается Александр Городков.