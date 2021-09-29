С начала года в Брянске трудоустроили 3268 безработных
В областном центре провели 18 ярмарок вакансий в режиме онлайн.
С начала 2021 года в Брянске через Центр занятости трудоустроили 3268 безработных. Как сообщает городская администрация, сегодня в областном центре насчитывается 4698 вакансий.
Центр занятости провел 18 ярмарок вакансий в онлайн-формате. Их посетили более 600 человек. Профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли 200 человек.
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