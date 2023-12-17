С погибшим разведчиком простились в Брянске

С погибшим разведчиком на СВО Владимиром Андреевым простились в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске простились с военнослужащим из Брянска Владимиром Андреевым. Он заключил контракт с Вооруженными Силами в начале осени. Мужчина служил в отдельном разведывательном батальоне «Пересвет». В декабре в машину, в которой он ехал на задание, попал беспилотный летательный аппарат.

В храме Во имя всех святых в областном центре прошло отпевание военнослужащего. Похоронили бойца на центральном кладбище города.

Владимир Андреев не дожил один день до своего 40-летия. У него осталась жена, сын и дочь. Боец посмертно награждён орденом Мужества.