С жителя Брянска взыскали долг в 10 миллионов рублей в пользу москвича

Задолженность «выбил» судебный пристав.

Судебный пристав-исполнитель добился от жителя Брянска выплаты крупного долга.

Как сообщает региональное УФССП, два года назад было возбуждено исполнительное производство на основании исполнительной надписи нотариуса. Москвич предъявил документы для взыскания долга в 10 миллионов рублей с жителя Брянска.

Сначала пристав арестовал деньги должника, хранившиеся в разных банках, в том числе в других регионах. Из его зарплаты ежемесячно вычитали деньги на погашение долга. Брянцу запретили выезд из страны, затем пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении его автотранспорта и самоходной техники.

В результате житель Брянска решил полностью рассчитаться с московским кредитором и передал ему оставшуюся сумму долга. Ему еще предстоит выплатить исполнительский сбор в размере более 700 тысяч рублей в бюджет государства за несвоевременный расчет с взыскателем.