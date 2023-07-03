Самокаты снизят скорость в брянском парке

В парке Брянске самокаты автоматически будут снижать скорость. Об этом сообщили в городской администрации.

Схему движения для электросамокатов в парке 1000-летия областного центра утвердили Брянская городская администрация и предприниматели, которые сдают в прокат самокаты. В документе прописаны зоны, в которых будут действовать ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Тормозить самокаты будет автоматически.

В «серых» зонах машина не сможет разогнаться более 10 км в час, в «оранжевых» — более пяти. В «красные» зоны транспорт проехать не сможет.

«Мы нашли с вами общий язык, эту схему выставим на общее обозрение, на официальном сайте Брянской городской администрации, чтобы с ней могли ознакомиться жители города. Это пробный вариант, если схема сработает, то мы сможем также действовать и в других парках», — подчеркнул вице-мэр Сергей Антошин.