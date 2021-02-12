Самолет из Москвы приземлился в Брянске по расписанию

Аэропорт Брянска продолжает работать в штатном режиме.

Самолет авиакомпнаии S7, выполнявший рейс в Брянск из столичного аэропорта Домодедово, приземлился в пункте назначения в 14:05 — в строгом соответствии с расписанием, несмотря на метель.

Соответстующие службы сразу начали готовить воздушное судно к вылету обратно в столицу.

Взлетно-посадочная полоса брянского аэропорта оперативно расчищается от снежных заносов.

Несмотря на продолжающийся разгул циклона, воздушная гавань областного центра продолжает работу в штатном режиме, без отмены и переноса рейсов.