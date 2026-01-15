Самый большой в Брянске каток под открытым небом откроется вечером четверг

2026, 15 января 12:43

Самый большой в Брянске каток под открытым небом откроется вечером четверг. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В четверг, 15 января, в Фокинском районе Брянска откроется самый большой в городе каток с естественным льдом «Спартак — Арена». Сооружение площадью 5000 квадратных метров расположено за ДК железнодорожников.

В выходные и праздничные дни каток принимает посетителей на сеансы с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00. В будни покататься на коньках можно с 17:00 до 19:00 и с 20:00 до 22:00.

Возрастные ограничения 0+