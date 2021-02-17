Санавиация доставила в Брянск пострадавшего в ДТП из Погара

Дорога по воздуху до областного центра заняла полчаса.

На Брянщине снова пришлось поработать вертолету санавиации.

На сей раз его пассажиром стал военнослужащий, пострадавший в ДТП, которое случилось в Погаре.

Мужчина находится в Брянской горбольнице № 1. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Фото: «Брянская губерния».