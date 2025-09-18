Сеченовский университет покоряет Брянск: студенты в восторге от столичных профессоров

Пока строители доводят до ума будущий учебный корпус медвуза в центре Брянска, первые 150 студентов филиала «Сеченки» уже вовсю постигают азы врачебного искусства. На встрече в драмтеатре ректор Петр Глыбочко рассказал о больших планах.

«С детства обожал биологию и химию, выбор был очевиден. Сейчас думаю между ортопедической стоматологией и 3D-технологиями», — рассказывает первокурсник-стоматолог Николай Сокуренко.

Анастасия Ершова из медицинской династии мечтает стать детским онкологом: «Когда узнала, что в Брянске открывается филиал Сеченовского — сразу поняла, это мой шанс! Уже слушали лекцию по анатомии от Владимира Николенко — просто космос! Чувствуется московский уровень преподавания».

90% студентов — местные жители. Скоро появятся программы ординатуры, аспирантуры, клинические базы. Старую городскую поликлинику превратят в современный лечебно-диагностический центр, где будут работать брянские врачи под кураторством столичных профессоров.

Источник – сайт АиФ-Брянск