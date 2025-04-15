Семь дворов отремонтируют в Брянске по госпрограмме в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске по программе «Формирование современной городской среды» в текущем году в порядок привела семь дворов и площадь Октябрьской революции. Из федерального, областного и городских бюджетов на это выделят почти 144 млн рублей. В список вошли дворы на улице Камозина, д. 21, 23 и 25; Полесской, д. 15; XXII Съезда КПСС, д. 4; Академика Королёва, д. 11; Ново-Советская, д. 118а; Новозыбковской, д. 12 и Клары Цеткин д. 25, 27 и 29.
На площади Октябрьской революции планируют построить детскую и спортивную площадку, парковку, установить новые лавочки и фонари со светодиодными лампами. По просьбам горожан там сохранят голубые ели и проведут дополнительное озеленение. Торги по выбору подрядчика завершатся в конце апреля. Территорию обновят до начала зимы.
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