Семь пляжей готовят к открытию в Брянске

Семь пляжей подготовят готовят к открытию в купальный сезон в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Семь мест для отдыха около водоёмов планируют организовать этим летом в областном центре.В Володарском районе будут работать пляжи у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна), у озера «ДСК» и на карьере бывшего завода керамзитогравия. В Бежицком районе доступен Центральный пляж и место отдыха на озере «Орлик-5». А в Фокинском районе откроют пляж на озере «Мутное» и на озере ГРЭС в посёлке Белые Берега.

На официальных пляжах будут дежурить спасатели. Они же обследовали дно водоёмов до границы плавания.

На центральном пляже около железнодорожного вокзала Брянск-I специалисты восстанавливают оборудование, повреждённое паводком. Потом на береговую линию завезут около 50 кубометров свежего песка. Благоустройство проведут и в других местах отдыха.