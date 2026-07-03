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ЖКХ

«Семейный сквер» с «Деревом любви» появится в Брянске

2026, 03 июля 12:30
«Семейный сквер» с «Деревом любви» появится в Брянске
Источник фото

«Семейный сквер» с «Деревом любви» появится около Дворца культуры в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В муниципальном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство прилегающих территорий участвует брянский Дворец культуры имени Дмитрия Кравцова. Сотрудники учреждения облагородили сквер у входа.

«Мы сделали большую клумбу, в центре которой установили эмблему «Семейного» сквера. Именно так мы решили назвать место отдыха горожан у входа во Дворец. В 2024 году здесь мы высаживали деревья. Сейчас среди лавочек планируем поставить «Скамейку примирения». Еще появится металлическое «Дерево любви», ажурная конструкция, на неё молодожёны смогут вешать замки, символизирующие крепость их чувств», — рассказал директор ДК Дмитрий Михальченко.

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