Семеро брянцев умерли от коронавируса за сутки

Также скончался один иногородний пациент.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2448 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. На 21 июля в регионе выявлено 313 заболевших. 212 человек выздоровели. Семеро брянцев и один иногородний пациент скончались.

С начала пандемии от COVID-19 умер 701 житель Брянской области и 79 иногородних.