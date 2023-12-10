Семьи пострадавших при ЧП в брянской гимназии детей получат материальную помощь

Семьи погибшей девочки и пострадавших при ЧП в брянской гимназии детей получат материальную помощь от региона. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона принял решение поддержать семьи, чьи дети пострадали при стрельбе в гимназии №5 Брянска.

«1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени», – уточнил Александр Богомаз.

Глава области добавил, что пострадавшие получают необходимую медпомощь. Также с ребятами и родителями работают психологи из Москвы.