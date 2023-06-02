Семилетие движения «Юнармия» отметили на Брянщине

Семилетие движения «Юнармия» отметили в Брянской областной думе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В этом году Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» исполнилось семь лет. Сейчас в в его рядах 1,35 млн юнармейцев. Из них более 22 тысяч — в Брянской области.

В честь годовщины областной Думе прошло торжественное мероприятие. Юнармейцев поздравили Герой Российской Федерации Александр Постоялко, руководитель общества «Ветераны боевых действий России» Вячеслав Губанов, руководители регионального отделения «Юнармии», представители военно-патриотических организаций, казачьего сообщества, поисково-спасательного отряда.

«Важно, что «Юнармия» позволяет увидеть и понять то главное, что действительно важно в этом возрасте: любовь к Родине, любовь к своей семье, творческая самореализация, добровольчество, осознанный выбор профессии», — подчеркнул Александр Постоялко.

Юнармейцы получили награды из рук парламентариев.