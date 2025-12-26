Семьям погибших военных передали ордена Мужества в Брянске

2025, 26 декабря 12:26

Семьям погибших военных передали ордена Мужества в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском военном комиссариате накануне прошла церемония передачи наград семьям погибших в ходе специальной военной операции воинов. Военный комиссар Брянска Юрий Линтварёв и заместитель главы горадминистрации Дмитрий Навроцкий вручили ордена Мужества жёнам, матеря и отца военнослужащих.

«Позвольте выразить вам слова поддержки от лица главы Брянской городской администрации Александра Макарова. Сегодня Вам будут переданы награды Ваших мужей, сыновей, отцов, братьев. Они доблестно выполнили воинский долг, отдав свою жизнь за нашу Родину. Важно помнить о них, Ваших родных и близких, настоящих мужчинах, героях. Вечная им память и слава!»– обратился к родственникам погибших Дмитрий Навроцкий.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.