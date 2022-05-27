Северо-западный обход Брянска отремонтировали наполовину

В этом году подрядчик сделает 11,5 километра дороги.

Ремонт Северо-западного обхода Брянска идёт активными темпами.

Рабочие «Дорстрой 32» на шестикилометровом участке от поворота на посёлок Сети до автодороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области полностью сделали дорожное покрытие. Сейчас подрядчик укрепляет обочины щебнем и обустраивает здесь съезды.

А на участке от поворота на поселок Сети до пересечения с автодорогой Бордовичи – Отрадное уже сняли старый асфальт. Вскоре рабочие начнут укладывать выравнивающий слой асфальтобетона.

В этом году отремонтируют 11,5 километра автодороги.