Шесть километров трассы в Гордеевском районе обновят по нацпроекту за два года

2026, 06 мая 18:13

Шесть километров трассы в Гордеевском районе обновят по нацпроекту за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году отремонтируют трассу Сураж – Гордеевка в Гордеевском районе. Шесть километров дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор». Работы планируют завершить в 2027 году.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины. Также рабочие восстановят укрепительные полосы. В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку.