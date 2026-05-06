2026, 06 мая 18:13
Шесть километров трассы в Гордеевском районе обновят по нацпроекту за два года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году отремонтируют трассу Сураж – Гордеевка в Гордеевском районе. Шесть километров  дороги обновит подрядная организация АО «Брянскавтодор». Работы планируют завершить в 2027 году.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и укрепят обочины. Также рабочие восстановят укрепительные полосы. В завершении ремонта подрядчик установит новые дорожные знаки и нанесёт разметку.

